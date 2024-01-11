7,5 milyon yıllık Fosil Sergisi yoğun ilgi görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen ve dünyanın ilgisini çeken 7,5 milyon yıllık fosiller, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda sergilenmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen ve dünyanın ilgisini çeken 7,5 milyon yıllık fosil faunası, yeniden canlandırma çalışmaları ile vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda sergilenen hortumlugiller, boş boynuzlular ve zürafagiller ailelerinden türlerin yer aldığı sergi, 7’den 70’e herkesin ilgi odağı oluyor.

Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan birçok farklı türdeki canlıların fosilleri ve bu fosiller kullanılarak elde edilen replika ayaklandırmaları ve Proboscidae (Hortumlugiller), Bovidae (Boş Boynuzlular) ve Giraffidae (Zürafagiller) ailelerinden türler sergileniyor.