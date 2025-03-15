90 Farklı Ülkeden Uluslararası Öğrenciler İftarda Buluştu

Kayseri’de öğrenimlerine devam eden 90’dan fazla ülkeden gelen üniversite öğrencilerinin katıldığı iftar programında, oruçların açılmasının ardından kısa bir konuşma yapan Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Önal, programda gönül coğrafyasından ve Ümmet coğrafyasından gelen öğrencilerle birlikte iftar etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Uluslararası Öğrenciler Akademisi çalışmalarının 10 yılı aşkın süredir Kayseri’de büyük bir başarı ile devam ettiğini ve İstanbul, Ankara’nın ardından öğrenci katılımı bakımından Kayseri’nin üçüncü sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attığının altını çizdi. Son 20 yılda gönül coğrafyamıza yönelik bu tür eğitim ve kültür çalışmalarının başlamasında ve devam etmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkılarının olduğunu vurguladı. 2009 yılında eğitim ve kültür amaçlarıyla kurulan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Uluslararası Öğrenciler Akademisi çalışmalarının bu faaliyetlerin merkezinde yer aldığını belirtti. 20 yıl önce Türkiye’nin medeniyet birikiminden habersiz olduğunu, gönül coğrafyası ve ümmet coğrafyası ile olan bağlarını yeterince hatırlayamadığını belirterek bu mirasın hatırlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkısının çok büyük olduğunun altını çizdi. Vedat Önal, Türk milletinin gönül coğrafyası ile olan bağlarının giderek artacağına inancının tam olduğunu belirterek öğrencilerin Ramazan-ı Şerifini kutlayarak konuşmasını tamamladı.