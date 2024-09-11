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  • 92'lik yaşlı adam budadığı ağaçtan düşerek vefat etti

92'lik yaşlı adam budadığı ağaçtan düşerek vefat etti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 92 yaşındaki şahıs, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

92'lik yaşlı adam budadığı ağaçtan düşerek vefat etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 92 yaşındaki şahıs, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi Hacepli Cami Sokak üzerindeki bir bahçede meydana gelen olayda M.M. (92) budamak için çıktığı elma ağacından düştü. Yaşlı adamın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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