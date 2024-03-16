Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: 'Milli görüş denilince de akla Memduh başkan gelir'

 İftar programında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'Milli kelimesini kullanınca Milli görüş akla geliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: 'Milli görüş denilince de akla Memduh başkan gelir'

Milli görüş denilince de akla Memduh başkan gelir çok şükür Ayasofya’yı rahmetli Erbakan hocamızın Kızılelma olarak nitelendirdiği o anlayışı hayata geçiren bir Recep Tayyip Erdoğan var” dedi.

Hacılar Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu İftar Programı gerçekleştirildi. İftar programında konuşan Büyükşehir Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç;“Milli kelimesini kullanınca Milli görüş akla geliyor. Milli görüş denilince de akla Memduh başkan gelir. Öğrencilik yıllarımızdan beri ne diyorduk zincirin kırılsın Ayasofya açılsın çok şükür Ayasofya’yı rahmetli Erbakan hocamızın Kızılelma olarak nitelendirdiği o anlayışı hayata geçiren bir Recep Tayyip Erdoğan var” şeklinde konuştu.

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