Abdullah Özkırış: 'Erkilet bölgesine OSB kuracağız, 100 bin istihdam oluşacak'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özkırış, gerçekleştireceği projeler hakkında bilgiler verdi. Özkırış; göreve geldiklerinde 7’den 70’e tüm insanlara dokunmaya çalışacaklarını söyledi.

YRP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Ozkırış; özellikle dar gelirli vatandaşları rahatlatmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi. Göreve geldiklerinde kreşler kurarak çalışan anneye destek vereceklerini kaydeden Özkırış; "Bütün insanlara dokunmaya çalışacağız. Dar gelirli vatandaşlarımıza her doğan bir bebek için cumhuriyet altını hediye edeceğiz. Yeni doğan bebeklerin 1 yıllık bebek bezleri ve mamalarını belediye olarak karşılayacağız. Bebekler 3 yaşına geldi, maalesef hepsi ya anneanneye ya babaanneye bırakılıyor. Çalışan annelerin bebek 2 yaşına gelinceye kadar ücretsiz izin almalarını temin edeceğiz ve maddi destek vereceğiz. 3-6 yaş aralığında Refah Kreşleri kuracağız. Çocukların hem bedeni, hem ruhi hem de ahlaki gelişimleri için gereken bütün önlemleri alacağız. Kreşlerde hem tarihimizi, hem kültürel değerlerimizi hem de ahlaki değerlerimizi öğreteceğiz. En kaliteli öğretmenlerimizi getireceğiz, bu nesli kaybetmememiz lazım" dedi.

"Takdir alan öğrenciye ulaşım bedava, öğretmene yüzde 50 indirim"

Derslerinde başarı gösteren öğrencileri ulaşımda ödüllendireceklerini, öğretmenlere de yüzde 50 destek sağlayacaklarını ifade eden Özkırış; "Gençlerimiz için spor merkezleri kuracağız. Burada halı saha olacak, bilardo olacak, masa tenisi olacak, halteri olacak. Hatta önderlik edebilecek öğretmenlerimizi de oraya yerleştirerek onlara psikolojik danışmanlık yapacak. Çocuklarımıza gençlik merkezlerinde sahip çıkacağız. Başarılı öğrencilerimizin otobüs biletleri bedava olacak. Takdir, Teşekkür Belgesi alan çocuğu ödüllendireceğiz. Öğretmenlerimizin biletlerine yüzde 50 indirim yapacağız. Çünkü öğretmenin kafası rahat olmadığı zaman öğrencileriyle ilgilenmesi mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.

"Erkilet bölgesine OSB kuracağız, 100 bin istihdam oluşacak"

Belediye çalışanları arasında ücret eşitliği sağlayacaklarını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Abdullah Özkırış ayrıca projeleri arasında Erkilet bölgesine OSB kurmak olduğunu da aktardı. Özkırış konuşmasını şöyle sürdürdü; "Kent lokantalarını kuracağız. Emekliler için sosyal tesis yapacağız. Belediye çalışanlarda iki grup var, biri kadrolu olanlar diğeri taşeronlar. Kadrolu olanların maaşları iyi ama enflasyonun altında. Taşeron olarak kişi aynı işi yaptığı insanla hak ettiği aynı ücreti vereceğiz. İş alanında da barışı sağlamamız gerekiyor. Ayrıca diğer projemiz olarak yeni bir organize sanayi bölgesi kuracağız. Bunun da yerini inşallah Erkilet bölgesi olarak düşünüyoruz. Yaklaşık 100 bin kişilik istihdam oluşturacak bir organize sanayi bölgesi kuracağız. İnsanlar kira ödermiş gibi ödeyerek mal sahibi olacak."