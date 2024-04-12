Adana Demirspor - Kayserispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin 32. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Kayserispor maçında Mehmet Türkmen’i orta hakem olarak görevlendirdi.

Adana Demirspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig 32. hafta maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, yarın oynanacak müsabakada İstanbul Bölgesi hakemini görevlendirdi. Bu zorlu maçta Türkmen’in yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi oldu.

Mehmet Türkmen, bu sezon Kayserispor’un ilk maçında düdük çalacak. 13 Nisan 2024 Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan Adana Demirspor ile Kayserispor maçı saat 19.00’da başlayacak.