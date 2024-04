Milletvekili Genç, 'Bir dahaki seçimlerde Kayseri'nin tamamını kırmızıya çevireceğiz'

İnşallah bir dahaki seçimlerde Kayseri’nin tamamını kırmızıya çevireceğiz. Bu millet bunlara dersini verecektir dedik ve milletimiz bunlara dersini verdi. Ama akıllanmadılar, Pınarbaşın’a da İstanbul’da yapılanın aynısını yaptılar. Biz o gece Pınarbaşı’ndaydık. Seçimin başından sonuna kadar aradaki oy farkı 300’ün altına hiç düşmedi. Onlarda biliyorlar seçimi kazandığımızı ama farklı yöntemlerle sandıkta kazanamadıkları seçimi, hukuki bir darbeyle YSK tarafından elimizden almaya çalışıyorlar” dedi.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde CHP İl Binası önünde gerçekleşen bayramlaşmaya CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Akkışla Belediye Başkanı, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğluilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç yaptığı konuşmada, “Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 38 gibi çok ciddi bir orana ulaştı ve Türkiye’nin birinci partisi oldu. Kayseri’de de uzun yıllardan sonra 1989’dan sonra ilk defa 4 belediyeyi alarak çok büyük bir başarıya imza attık. Gönül isterdi ki, çok daha fazla belediye kazanalım, ama bu seferlik 4 belediye ile başladık. Kayseri’nin doğusunu kırmızıya çevirdik. İnşallah bir dahaki seçimlerde Kayseri’nin tamamını kırmızıya çevireceğiz. Benim en büyük üzüntüm, önceki Genel Başkanımız bana sorduğunda; ‘Sayın Genç Kayseri’de kaç belediyemiz var’ dediğinde. Sayın Genel Başkanım Kayseri’de belediyemiz yok demiştim. Onun üzüntüsü beni çok sarsmıştı. Nitekim yeni Genel Başkanımızla yaptığımız ilk toplantıda yeni başkanımız ‘Kayseri’de kaç belediyemiz var Aşkın Bey’ demişti. Sayın Genel başkanım Kayseri’de hiç belediyemiz yok demiştim. Ama bugün geldiğimiz noktada sıfırdan, dörde çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda, bu toplantıda yanımızda Akkışla belediye başkanımız, Felahiye Belediye Başkanımız, Pınarbaşı belediye Başkanımız, Sarız belediye başkanımızla omuz omuza olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bizler 1994’te kaybettiğimiz belediyeleri 435 olarak bu seçimlerde geri aldık. Türkiye nüfusunun yüzde 70’ini bu dönemde biz yöneteceğiz. Türkiye’de toplanan vergilerin yüzde 80’i bizim belediyelerimizde toplanacak. Son 5 yılda büyükşehirlerimizde gösterilen başarı, diğer illerimizde gösterilen başarılarla bugün belediyelerini kazandığımız ilçelerimizde, illerimizde, beldelerimizde yapacağımız çalışmalarla ben inanıyorum ki önümüzdeki genel seçimlerde Türkiye’nin iktidarını vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne teslim edeceklerdir. Bunların halktan kopuk olduğunu, toplumdan, milletten kopmuş olduklarını biz hep ifade ettik. Bu millet bunlara dersini verecektir dedik ve milletimiz bunlara dersini verdi. Ama akıllanmadılar, Pınarbaşın’a da İstanbul’da yapılanın aynısını yaptılar. Biz o gece Pınarbaşı’ndaydık. Seçimin başından sonuna kadar aradaki oy farkı 300’ün altına hiç düşmedi. Onlarda biliyorlar seçimi kazandığımızı ama farklı yöntemlerle sandıkta kazanamadıkları seçimi, hukuki bir darbeyle YSK tarafından elimizden almaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘PINARBAŞI’NA DENİZ YAĞAN BAŞKANIMIZI GETİRECEĞİZ’

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış ise, ““48 belde belediyesini kazanan partimiz artık Türkiye’yi yerelden yöneten bir parti haline gelmiştir. Yerelden genele Türkiye’nin ikinci yüzyılında partimizin iktidarını sağlam temellerde kurmak. AKP’nin ülkenin her kademesinde bıraktığı enkazı kaldırmak, insanlarımızı iktidarın vermiş olduğu zararlardan artık kurtarmak için belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, örgütlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu görevleri icra ederken partili-partisiz, erkek-kadın, genç-yaşlı, çalışan-emekli ayırt etmeksizin hizmetlerin yerine getirilmesi, çalışmaların yürütülmesi asıl başarının yani iktidarın yani iktidarın gelmesi için çok önemlidir. Kayserimiz ’de de partimizin örgütleri ve başkan adayları yoğun ve başarılı çalışmaları sayesinde dört belediyemizi kazanmıştır. Emeği geçen, başarıya ulaşan, başarıya ulaşmasa da sorumluluk alarak partimize ve mücadelemize güç veren tüm adaylarımıza teşekkür ediyoruz. Pınarbaşı Belediye Başkanımız Sayın Deniz Yağan dışındaki belediye başkanlarımız görevlerine başlamış, halkçı belediyeciliği, sosyal belediyeciliği Kayseri’mizde her vatandaşa anlatmak, halkçı belediyecilik ilkelerini uygulamak. Halk bütçesini, halk için harcamak üzere yola çıkmışlardır. Pınarbaşı’nda seçim sonuçlarının sayıldığı ilk andan itibaren çok üstün bir farkla önde olan partimiz seçimin sonucunda 319 farkla seçimi kazanmıştır. Bu durum Milliyetçi Hareket Partisi ve yöneticileri tarafından da gayet iyi bilinmektedir. Yargıya uygulanan siyasi ve fiziki baskılar sonucunda, yargı mercilerinden sağlıklı bir karar çıkmamış seçim gecesi planlanan seçimlerin iptal edilmesi düşüncesi sonrasında yargı eliyle gerçekleştirilmiştir. Pınarbaşı halkı, Kayseri halkı ve nihayet Türkiye kamuoyu her şeyin oldukça farkındadır. Seçim gecesi yaşanan olaylarla ilgili partimize iftira atanlar hakkında, olaylar çıkartanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu bildirmek istiyorum. Sürecin yakın takipçisi olacağız. Seçimlerin iptal edilmesi sonucunda, itiraz süreçlerinde her ihtimale karşı hazırlıklı olan yol arkadaşlarımızla Pınarbaşı’nda daha örgütlü çalışmalar yürütüyoruz. Sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz, okul sorumlularımız, bilişim sorumlularımız, avukatlarımız, 5 yıl boyunca ilmek, ilmek belediye başkanlığı zaferini bize hediye eden başkanımız, Pınarbaşı örgütümüz, Deniz başkanımız bu süreçte daha çok çalışarak 2 Haziran seçimlerine hazırlanmaktadır. Türkiye’nin dört bir yanından destek mesajları almaya devam ediyoruz. Buradan Kayseri kamuoyu ve Türkiye’ye tekrar haykırıyoruz. Pınarbaşı’nda 31 Mart’ta seçimleri biz kazandık, 2 Haziran gecesi yeniden kazanacağız. Pınarbaşı’na Deniz Yağan başkanımızı getireceğiz” şeklinde konuştu.