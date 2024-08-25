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AFAD 6 ili uyardı, tüm önlemler alınmaya başlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya Valiliklerini uyardı. Sağanak yağış uyarısında bulunan AFAD, tedbirli olunmasını istedi.

AFAD 6 ili uyardı, tüm önlemler alınmaya başlandı
Kayseri GündemEditör

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya Valiliklerini uyardı. Sağanak yağış uyarısında bulunan AFAD, tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos Pazar günü Sivas ve çevre illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya Valiliklerine ‘Meteorolojik Uyarı’ gönderdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği bildirildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Tokat çevreleri ile Amasya’nın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmiştir. Bu çerçevede; söz konusu olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi ve yapılan faaliyetler hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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