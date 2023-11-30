AGD Kayseri Şube Başkanı Şahin: 'İsrail şımarıklığını Müslümanların sessizliğinden alıyor'

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından Siyonizm Tarihi ve Hedefleri konulu program düzenlendi. Programda konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, 'İsrail şımarıklığını Müslümanların sessizliğinden alıyor' dedi.

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  • 30.11.2023 12:23
  • Güncelleme: 30.11.2023 16:50
AGD Kayseri Şube Başkanı Şahin: 'İsrail şımarıklığını Müslümanların sessizliğinden alıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından Siyonizm Tarihi ve Hedefleri konulu program düzenlendi. Programda konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “İsrail şımarıklığını Müslümanların sessizliğinden alıyor” dedi.

Melikgazi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programda Siyonizmin hedefleri ve son gelişmeler konuşuldu. Doç. Dr. Muhammed Maruf’un konuşmacı olarak katıldığı ‘Siyonizm Tarihi ve Hedefleri’ konulu program AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin ve ÖĞ-DER Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü’nün açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmasını yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “Mescid-i Aksa da, Kudüs de, Filistin toprakları da bütün ümmetin meselesidir. Çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, ibadet etmek isteyenlere karşı namlusunu doğrultan, uluslararası sularda vatandaşlarımızı katleden terörist İsrail, kan ve vahşet saçmaktan başka bir şey yapmamaktadır. İsrail bu şımarıklığını İslam ülkelerinin ve Müslümanların sessizliğinden almaktadır. Bizler Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı mensupları olarak kurulduğumuz günden bu yana dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında yer aldık. Bizler 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonundan bu yana Filistin’de Müslüman kardeşlerimizin zafer elde etmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ettik ve halen bu mana da çalışmalarımız devam etmektedir. Biliyoruz ki zulme karşı her bir adımımız, her bir eylemimiz bizleri yeniden diriltir” şeklinde konuştu.

“Irkçı emperyalist devletlerin hedefi ülkemizdir”

AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin; “Ülkemiz de bazı kendini bilmezlerin HAMAS’a ’terör örgütüdür’ demelerini şiddetle kınıyoruz. Bizler biliyoruz ki; ümmetin onurunu şerefini kurtaran yiğitlerdir onlar, Filistin’in Kuvayı Milliye’sidir onlar. Ülkemiz idarecilerini bir kere daha bu vesile ile ikaz ediyoruz, İsrail ile olan ticari anlaşmaları durdurun, kınamaktan öteye geçin, fiili adımlar atın. Türkiye’mizin savunması Filistin’den başlar, ırkçı emperyalist devletlerin nihai hedefinin ülkemiz olduğu unutmayın” dedi. Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü ise; “Derneğimizin kurucusu Necmettin Erbakan’ın söylediği gibi ‘Eğitim ve öğretimde asıl mesele çocukların kalbine ne koyduğunuzdur’. Eğitim ile ilgili çalışmaları sendikalar yapıyorlar. Sendikalar eğitimin içeriğinden ziyade dışıyla ilgilenmektedirler. ÖĞ-DER ise eğitimin içeriği ile ilgilenmektedir ve Milli Eğitim Bakanlığı’na içerikler sunmaktadır. Bizler üzerimize düşeni dün olduğu gibi bugün de yapmaya devam ediyoruz. Şimdiki gündemimiz de her zaman olduğu gibi Filistin. Bizler Filistin’i gündemden düşürmemeye kararlıyız” şeklinde konuştu.

“Siyonizmin vaat edilmiş toprağında Kayseri var”

Doç. Dr. Muhammed Maruf ise Siyonizmin hedefleri ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Maruf; “Siyonizmin inanç temelinde Yahudilerin üstün ırk olduğu inancı vardır. Yahudiler Rabb’in gerçek kullarının kendileri olduğunu iddia ederek diğer insanların temelde hayvandan farkı olmayan, gerçekte insan dahi olmayan sadece Yahudilere hizmet etmek için gönderilmiş varlıklar olduklarına inanıyorlar. Bu insanlara kendi aralarında ’Goyim’ diyorlar. ’İnsansı varlık’ diyorlar. Bu yüzden İsrail Savunma Bakanı ‘Onlara merhamet göstermeyeceğiz, çünkü karşımızda insan yok’ dedi. Bu onların sapkın inancının göstergesidir. Kendi yardım kuruluşları da insani yardım gitmesi hususunda ‘Orada insan yok’ diyerek gelen yardımları da engellemektedirler. Onların sapkın inancına göre Hz. İbrahim’in ayağını bastığı her yer sözde onlara vaat edilmiş topraklardır. Bugün Kayseri’yi de içine alacak şekilde Kapadokya dağlarına kadar sınırlarına olan, başkenti Kudüs olan bir Yahudi Krallığı hedefliyorlar” ifadelerini kullandı.

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İHA

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