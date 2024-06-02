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  • Ağırnas'ta öğrencilerle birlikte Mimar Sinan'ı anma etkinliği yapılacak

Ağırnas'ta öğrencilerle birlikte Mimar Sinan'ı anma etkinliği yapılacak

 Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nce yarın 11.30'da Ağırnas Köyü'nün Gürpınar İlköğretim Okulu'nda, Öğretim Görevlisi – Ressam Mahir Güven ile Sanatçı Günseli Kato'nun da katılımıyla birlikte öğrencilerle Mimar Sinan'ı anma etkinliği düzenlenecek.

Ağırnas'ta öğrencilerle birlikte Mimar Sinan'ı anma etkinliği yapılacak

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarın Ağırnas Köyü’nde ‘Kayseri’de Sinan Zamanı’ temasıyla Mimar Sinan’ı anma etkinliği düzenlenecek.
Programda Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Mahir Güven ve Sanatçı Günseli Kato, öğrencilerle bir araya gelecek ve duvar boyama etkinliğiyle köy okulları, Mimar Sinan’ın eserleriyle süslenecek. Etkinlik, 11.30’da Melikgazi Gürpınar İlköğretim Okulu’nda yapılacak.

1ha

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