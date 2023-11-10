AGÜ'nün 'Sanal Gerçeklik Projesi' İspanya'da sergilendi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Meta Kulübü’nün gerçek zamanlı VR deneyimi sunan Sanal Gerçeklik Projesi İspanya’da festivalde sergilendi. Ziyaretçilerin sanal gerçeklik ortamında geri dönüştürülmüş malzemelerden sanat eseri oluşturdukları proje büyük ilgi gördü.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Meta Kulübü öğrencilerinden oluşan Crearchio takımının, TEKNOFEST’te de birincilik ödülü alan, kendi tasarladıkları gerçek zamanlı VR deneyimi sunan sanal gerçeklik projelerinden biri olan “Art in VR” adlı proje, İspanya’da festivalde sergilendi. Festivalde, ziyaretçilerin sanal gerçeklik ortamında geri dönüştürülmüş malzemelerden sanat eseri oluşturdukları proje büyük ilgi gördü.

İspanya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Keroxen Sanat Festivali, Kanarya Adaları’nda yapıldı. Yerel ve uluslararası sanatçıların sanat eserlerini sergiledikleri festivale Meta Kulübü öğrencilerinden oluşan ve AGÜ Kuluçka Merkezi’nde faaliyet gösteren “Crearchio” takımı da katılarak gerçek zamanlı VR deneyimi sunan sanal gerçeklik projelerinden biri olan “Art in VR” projesini tanıttı.

Öğrenciler festivalde ziyaretçilere hem sanal ortamda çeşitli geri dönüştürülmüş malzemelerden resim ve heykel gibi sanat eseri yapma imkanı sundu hem de festivalde sergilenen sanat eserlerini sanal ortama taşıdı. Öğrencilerin, 3 boyutlu modelleme teknikleri kullanılarak geliştirildikleri ve Unreal Engine platformunda hayata geçirdikleri proje festivalde büyük ilgi gördü.

Meta Kulübü yöneticilerinden Melike Şeyma Tuna ve Şükrü Durak, sanal gerçeklik projelerinin festival katılımcıları için bir tercih sebebi olduğunu vurgulayarak, birçok ziyaretçinin sanal gerçeklik teknolojisini deneyimlemek için festivale geldiğini söyledi. Sanal gerçeklik teknolojisinin fuar gibi platformlarda markalar, ürünler ve sanat eserlerini sergilemek için kullanılan etkili bir araç olduğunu belirten Tuna ve Durak, projelerinin fuarda ilgiyle karşılanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tuna ve Durak, “Biz de fuarda, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla ziyaretçilere sanal gerçeklik ortamında çeşitli çöplerden oluşan 3 boyutlu objeleri sanal gözlükle hareket ettirerek, resim ve heykel gibi kendi eserlerini yapmalarına imkan tanıdık” dedi.

Kulüp yöneticilerinden Ozan Fatih Emül ve Yunus Yıldız ve Semih Kaya ise projelerini daha da geliştireceklerini, teknolojinin ve dijital dönüşümün öncüsü olmaya çalışacaklarını dile getirdi.