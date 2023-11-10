Başkan Yalçın'dan 100. yıla özel 'Çanakkale Müzesi'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Başkan Yalçın, bu kapsamda kurulacak 100. Yıl Çanakkale Müzesi için ecdadın tarih yazdığı Çanakkale’de incelemelerde bulundu.

Talas’ta Cumhuriyetin 100. yılına özel birçok etkinlik, program, kutlama ve konser düzenleyen Başkan Yalçın bunlara bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. İlçede 100. yıla özel Çanakkale Müzesi kurmayı planlayan Başkan Yalçın, bunun için tarihçi-yazar, koleksiyoner Ahmet Nedim Kilci ile birlikte Çanakkale’de inceleme ve araştırma gezisi yaptı. Burada başta şehitlikleri ziyaret eden Başkan Yalçın, şanlı zaferlerin yazıldığı mevziler, Atatürk’ün saatinin parçalandığı yer ve meçhul asker anıtı gibi birçok noktada incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, “Osmanlı Sokağı olarak bilinen Ali Saip Paşa Caddesinde, 100. Yıl Çanakkale Müzesi açmak için çalışmalara başladık. Ecdadımızın Çanakkale’de ve milli mücadele döneminde sergilediği kahramanlıkları, yaşanan olayları, objeleriyle birlikte gözler önüne serecek bu anlamlı müze Talasımıza çok şey katacak. Şimdiden hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.