Ahbap Derneği şehit veterinerin çocuğuna sahip çıktı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı yakınlarında bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de şehit ederek aracını çaldıkları Veteriner Mikail Bozlağan'ın 6 aylık çocuğunun, öğrenim hayatı boyunca olan masraflarını sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği üstlendi.

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  • 04.10.2023 12:09
  • Güncelleme: 04.10.2023 14:59
Ahbap Derneği şehit veterinerin çocuğuna sahip çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ankara’da İçişleri Bakanlığı yakınlarında bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri’de şehit ederek aracını çaldıkları Veteriner Mikail Bozlağan’ın 6 aylık çocuğunun, öğrenim hayatı boyunca olan masraflarını sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği üstlendi.

Ankara’da geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı. Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan Veteriner Mikail Bozlağan’a ait olduğu, Bozlağan’ın gece saatlerinde silahla vurularak öldürülüp, aracının gasp edildiği öğrenildi. Sanatçı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teröristler tarafından şehit edilen Mikail Bozlağan’ın 6 aylık çocuğunun tüm öğrenim hayatı boyunca olan masraflarını karşılama kararı aldıklarını duyurdu.

Haluk Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şehit Mikail kardeşimizin geride bıraktığı eşi ve 6 aylık çocuğunun ihtiyaçları için soranlarınız vardı. İçişleri Bakanlığı’nın ilgilendiğini öğrendik. Biz Ahbaplar da bir ucundan tutalım istedik. Çocuğumuzun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılama kararı aldık."

İHA

Kayseri Gündem
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