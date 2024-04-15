Ahilik Müzesi tatilde de yoğunluk yaşadı

Kırşehir'de geçtiğimiz yıl Ahilik Haftası kutlamaları içerisinde açılan Ahilik Müzesi, bayram tatilinde de ziyaretçi akınına uğradı.

Ahilik Müzesi tatilde de yoğunluk yaşadı
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de geçtiğimiz yıl Ahilik Haftası kutlamaları içerisinde açılan Ahilik Müzesi, bayram tatilinde de ziyaretçi akınına uğradı.

Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesindeki müze alanını 7 ayda 75 bin kişi ziyaret etti. 9 günlük tatil süresince müzeyi yaklaşık 6 bin kişi ziyaret ederek tarihle şimdiki zaman arasında köprü kurma imkanı yakaladı. Müze alanının külliye projesi içerisinde yer alması ve Zanaatkarlar Çarşısı ile Kırşehir’de bilinen ve tarihi çok eski dönemlere dayanan Ahi Çarşısı’na da hareketlilik getirdi.

Bölgede bulunan esnaflar müze ile birlikte hareketlilik sağlandığını söylerken Kültür Müdürlüğü yetkilileri de müzeye olan ilginin Kırşehir tarihine ışık tutacağını belirtiyor.

İHA
Kayseri Gündem

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