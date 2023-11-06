Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Pınar, hayatını kaybetti
Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Pınar'ın cenazesi, bugün Hulusi Akar Camisinde saat 14:00'da düzenlenen cenazede toprağa verildi.
- 06.11.2023 04:33
- Güncelleme: 06.11.2023 04:33
Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Pınar’ın cenazesi, bugün Hulusi Akar Camisinde saat 14:00'da düzenlenen cenazede toprağa verildi.
Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Pınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Pınar’ın cenazesi, bugün Hulusi Akar Camisinde saat 14:00'da düzenlenen cenazede toprağa verildi.
1ha
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