Ailesiyle tartıştı, kendini vurdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen şahıs, silahla kazara bacağına ateş ederek yaralandı.

Ailesiyle tartıştı, kendini vurdu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen şahıs, silahla kazara bacağına ateş ederek yaralandı.

İlçeye bağlı Talat Paşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesiyle tartışan K.Ö.’nün (43), elindeki silahla kazara ateş aldı. K.Ö. bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, K.Ö. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan K.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesiyle tartıştı, kendini vurdu
Ailesiyle tartıştı, kendini vurdu
Ailesiyle tartıştı, kendini vurdu
İHA
Kayseri Gündem

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