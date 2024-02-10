Başkan Büyükkılıç, miniklerin mutlu anlarına ortak oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Grup Rafadan Sahte Gösterisi ve Konseri'ne katılarak, yüzlerce çocuğun mutlu anlarına ortak oldu.

Başkan Büyükkılıç, miniklerin mutlu anlarına ortak oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Grup Rafadan Sahte Gösterisi ve Konseri’ne katılarak, yüzlerce çocuğun mutlu anlarına ortak oldu.

Çocuklar için keyifli etkinlikler düzenlemeye devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Tiyatroları etkinlikleri kapsamında Grup Rafadan Sahte Gösterisi ve Konseri gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneye koyulan Grup Rafadan Tayfa Sahne Gösterisi ve Konseri’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gösteriye gelen yüzlerce çocuğun ve ailelerin mutlu anlarına ortak oldu.

Gösteriye yoğun ilgi gösteren ailelere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Kültür A.Ş.’mizin yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı teşekkür ederken, sevgili yavrularımız her türlü isteğinizi bizleri iletin, bizler de sizlere yardımcı olalım. Bizlere güvenen ve bizleri seven velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukları için keyifli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Minikler, etkinlikle birlikte şarkılara hep beraber eşlik edip eğlenceye doydu.

Başkan Büyükkılıç, miniklerin mutlu anlarına ortak oldu
Başkan Büyükkılıç, miniklerin mutlu anlarına ortak oldu
Başkan Büyükkılıç, miniklerin mutlu anlarına ortak oldu
Başkan Büyükkılıç, miniklerin mutlu anlarına ortak oldu
Başkan Büyükkılıç, miniklerin mutlu anlarına ortak oldu
Başkan Büyükkılıç, miniklerin mutlu anlarına ortak oldu
İHA
Kayseri Gündem

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