  • Haberler
  • Asayiş
  • AK Parti binası yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

AK Parti binası yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı yakınına bırakılan sahipsiz çanta, uzaktan fünyeyle patlatıldı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

AK Parti binası yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Kayseri GündemEditör

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı yakınına bırakılan sahipsiz çanta, uzaktan fünyeyle patlatıldı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasının yakınındaki boş arazide sahipsiz çanta olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından çanta bulunduğu yerden kaldırıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri Spor A.Ş, Türkiye üçüncüsü oldu
Kayseri Spor A.Ş, Türkiye üçüncüsü oldu
Başkan Amca'dan miniklere Kayserispor forması
Başkan Amca'dan miniklere Kayserispor forması
'Sülük varise iyi gelmiyor'
'Sülük varise iyi gelmiyor'
Ankara'daki Feci otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti: 27 yaralı var
Ankara'daki Feci otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti: 27 yaralı var
Mezarlık girişindeki kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun duruşması görüldü
Mezarlık girişindeki kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun duruşması görüldü
Bu marketten alışveriş, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz
Bu marketten alışveriş, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz