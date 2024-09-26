AK Parti'de Değişim Başladı: 5 İlçe başkanı değişti
AK Parti'de bayrak değişimi yaşandı. Hacılar, Tomarza, Akkışla, Özvatan ve Felahiye ilçe başkanları değişti.
AK Parti ilçe teşkilatlarında değişim yaşandı. 5 ilçenin başkanları değişti.
Bu kapsamda; Hacılar İlçe Başkanlığına Yasin Mutlu, Tomarza İlçe Başkanlığına Turgut Koç, Akkışla İlçe Başkanlığına Halil Ufuk Burak, Özvatan İlçe Başkanlığına Kemal Dumlu, Felahiye İlçe Başkanlığına Kemal Korkmazyiğit getirildi.
Önümüzdeki günlerde diğer ilçe başkanları da netleşecek.