AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'Teşkilatlar ittifak liderlerinin kararına harfiyen uymak zorunda'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ilkeleri çerçevesinde parti teşkilatlarının, liderlerin kararına harfiyen uymak zorunda olduğunu söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Elitaş, ’belediye başkanlığı adaylarını belirlerken yenileşmeye gidilecek mi?’ sorusuna, "Türkiye’de komple değişmedi, Kayseri ve bazı vilayetlerde değişti. Yeni gelen arkadaşlarımız da kamuoyunun tanıdığı arkadaşlarımız. Onlar da görevlerinde başarılı şekilde devam ediyorlar. Bu bir nöbet değişikliğidir. Şu arkadaşlar devam ediyoruz, bu arkadaşla devam etmiyoruz diye söylemek yanlış olur. Muhakkak ki bir değişim olur. Genel manada milletvekilliğinde nasıl değişim oluyorsa belediye başkanlığında da değişim olabilir. Olmaya da bilir. Nasıl ki 2018 seçimlerinde Kayseri’de milletvekilliğinde hiç değişim yapmayıp 2023 seçimlerinde tamamını değiştirdiysek siyasetin kendi doğası içerisinde normal görmek gerekir" dedi.

"Parti tüzüğümüzün kuralına takılan belediye başkanı arkadaşımız yok"

AK Parti’de 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı olmadığını kaydeden Elitaş, "Bizim tüzüğümüze göre aynı yerde 3 dönem belediye başkanlığı yapıldığı taktirde merkez karar yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde önce kesin kuraldı; ’3 dönem yaptıktan sonra bir dönem ara vermeden aynı yere belediye başkanlığı olamaz’ ifadesi vardı. Şu an bizim belediye başkanlarımız arasında aynı yerde 3 dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız yok. Yani, parti tüzüğümüzün kuralına takılan belediye başkanı arkadaşımız yok" ifadelerini kullandı.

"AK Parti ve MHP teşkilatları, genel başkanların anlaştığı prensip çerçevesine harfiyen uymakta mükelleftirler"

Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP ve AK Parti teşkilatlarının genel başkanlarının kararına harfiyen uymak zorunda olduğunun altını çizen Elitaş, "Siyaset bir tercih işidir. Tercih etmek isteyen vatandaşlarımıza ’kusura bakmayın, ben sizin müracaatınızı almıyorum’ demek doğru bir şey değildir. Zaten onlar müracaat ediyorlar, müracaat çerçevesinde de il teşkilatları almak durumundalar. Belki şunu diyebilirdi; ’ittifak görüşmelerimiz devam ediyor’ denilebilirdi. Ama onlar da o tercihi yapmışlar. Tercih ederek müracaat eden vatandaşı geri çevirmek de herhalde onlar açısından doğru olmadığını düşünüp almışlardır. Onu da normal karşılamak gerekir. İttifak sonucunda ne varsa o ortaya çıkar. Dün itibariyle genel başkan yardımcılarımız başkanlığında Milliyetçi Hareket Partisi’nin yetkili arkadaşlarla beraber görüşmelerini yaptılar. Muhtemelen bugün de bir görüşme yapabilirler. En geç bu ayın sonunda ittifakla ilgili konu netleşmiş olur. En son cumhurbaşkanımız ve Bahçeli bir araya gelecekler, son prensip konusunu anlatacaklar. İki partinin yetkili kurulları da genel başkanların anlaştığı prensip çerçevesine harfiyen uymakta mükelleftirler. Aday adayı olan arkadaşlarımız aday olmadığı taktirde umarım kırılmazlar, üzülmezler. Biz partililer olarak her yere aday olmak serbesttir. Ama Cumhur İttifakı ilkeleri çerçevesinde benim aday olduğum yerde ittifak gereğince başka bir aday gösterilirse üzülmemek gerektiğini ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Holdingi Kayserililerin alması ilk tercihimiz"

Erciyes Anadolu Holding’in satışıyla ilgili soru üzerine Elitaş, "Bir tesisi söküp götürmek o kadar kolay değil. Bu milletin değeridir. Bu değere en yüksek kim verirse onun alması gerekir. Kayserililer eşitler arasında tercih sebebimizdir. Türkiye’ye mal olmuş bir değeri başkalarının 10 lira verdiğine 5 lira verirsek bunun vebalini taşıyamayız. Kayserili, Kayseri’nin bir değerini en uygun fiyatla almaya talip olmasını tavsiye ederim. Marka değeri olarak çok yüksek. Müthiş bir sistem ve olağanüstü bir organizasyon kurulmuş. Marka değeri de Kayseri’de mobilya da bir üs haline gelmiş vilayetimiz. Kayserili sanayiciler bir araya gelip bu işi yaparlarsa bizde mutlu oluruz” diye cevap verdi" dedi.