Kayseri'de protokolden uyuşturucuyla mücadelede net mesaj: 'Kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Emniyetle Engelsiz Yarınlar’ projesi çerçevesinde hayırsever iş birliği ile 150 adet akülü araç, kura ile belirlenen engelli vatandaşlara teslim edildi. Programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Kayseri’de vallahi billahi uyuşturucuyu bitireceğiz” derken, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da, “Uyuşturucu ile mücadelemiz kökünü kazıyana kadar devam edecek” dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, protokol üyeleri, hayırseverler ve engelli vatandaşlar katıldı. Projenin 7. yılında 150 araç daha teslim ettiklerini söyleyen Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, “Emniyetle Engelsiz Yarınlar projesi ile amacımız engellilerin hayatı yaşamaya mani olmayacağını vurgulayarak, vatandaşlarımızın hayat kalitesini ve standartlarını yükseltip, yarınlara umutla bakabilmelerini sağlamaktır. Huzur ve güvenin teminatı olarak bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek adına 2017 yılından bu yana akülü, joystickli ve itmeli toplam 564 aracın vatandaşlarımıza ulaşmasını sağladık. Engelli vatandaşlarımızın kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlamak, sosyal hayat içerisindeki varlıklarına katkı sağlayabilmek adına bu yılki projemizi 150 akülü araç ile destekliyoruz. Böylelikle projemizin 7. yılında toplamda 714 adet araç dağıtımı ile yüzlerde oluşacak bir tebessüm umudu ile projemizi devam ettiriyoruz. Biz inanıyoruz ki engeller kalktıkça yüzler gülecek. Yüzleri güldüren, hayata değer katan herkese ve projemizden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hayırseverimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bu vesile ile önümüzdeki günlerde kutlanacak olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Yine bir hayır işine imza atıyoruz Kayseri’mize yakışır bir anlayış içerisinde. Bu arada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yaklaştı. Şimdiden tebrik ediyoruz ancak yarın da 24 Kasım Öğretmenler Günü ve o dostlarımızı da unutmamamız gerektiği anlayışı içerisinde onların da günlerini tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu daha nice 24 Kasımlara diye temennide bulunuyoruz. Yerel yönetimler olarak dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürürken, insani bir anlayış içerisinde yavrularımızın engelsiz şekilde yaşamasını sağlamak amacıyla da gerekli çalışmalarımızı yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Ben herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Vallahi billahi uyuşturucuyu biz Kayseri’de bitireceğiz”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’de suç oranının geçen yılın ilk 10 ayına göre düştüğünü belirtti. Vali Çiçek, uyuşturucuyu Kayseri’de bitireceklerini söyleyerek, “Geçen sene yine burada aynı sayıya yakın engelli aracı dağıtmıştık. Birçok iş yaptık ama bu özellikle yapılan hayrın Kayseri’nin her yerinde duayla, memnuniyetle karşılandığını defalarca gördüm. Yahyalı’nın bir yerine gittiğimizde ’Allah razı olsun, şu an o aracı kullanıyorum’ diyen bir sürü insanla karşılaştım. Özellikle emniyetimiz Kayseri’de bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim gece gündüz durmadan büyük bir mücadele veriyor. Kamil müdürün liderliğinde suçlulara göz açtırmıyorlar. Bu sene uyuşturucu yakalamasında geçen senenin 10 ayı ile bu senenin 10 ayını karşılaştırdığımızda emniyetimiz iki kat daha fazla yakalama yaptı. Hırsızlık olaylarında evden hırsızlıkta yüzde 28 olumlu manada bir azalmayla karşılaştık. Toplam hırsızlık yüzde 41 ve hiç durmadan mücadele ediyorlar. Ayrıca toplum polisi anlamında da Türkiye’de örnek olacak projelere imza atıyorlar. Özellikle İpeksi Dokunuşlar adı altında uyguladıkları projede yüzlerce tekvandocu yetiştirip Türk sporuna armağan ettiler. Şu an uluslararası anlamda büyük madalyalar alıyorlar. Bu manada teşekkür ediyorum. Geçen sene bir söz vermiştik; biz bu Kayseri’de gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz, uyuşturucunun kökünü kazıyacağız diye iddialı bir şekilde söz vermiştik. Aslında o sözü Kamil müdürümüze, jandarma komutanımıza ve buradaki kahramanlarımıza güvenerek vermiştik. Memnuniyetle görüyoruz ki o günden sonra göz açtırmadı arkadaşlarımız. Gece gündüz kurulan uyuşturucu timleri, kamera artışları ve özellikle Güven Timleri ile Kayseri’de nefes aldırmıyorlar. Ben buradan bir kere daha iddialı olarak söylüyorum; sayın bakanım sizin huzurunuzda söylüyorum, vallahi billahi bitireceğiz uyuşturucuyu biz Kayseri’de. Kayserililere sözümüz olsun, andımız olsun diyorum. Herkese saygılar sunuyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise konuşmasında, “Allah bir insana malı mülkü vermeli ama hayırseverliği de içine yerleştirmeli. Her kazanç hayra vesile olmaz, herkes de hayır yapamayabilir. Kazancın temizlenebilmesi için, daha da arttırabilmek, getirisini çoğaltabilmek için bunu paylaşabilmek gerekir. Ben hayır sahibi ailemize çok teşekkür ediyorum. Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyorum. Aralık ayında da Engelliler Günü olacak ve biz önceden bunu kutlamış oluyoruz. Hepimizin engelli olmaya aday birey olduğumuzu unutmamamız gerekir. Yarın ne olacağı belli olmaz, bir bakarsınız engelli hale gelebilirsiniz. Onun için hepimizin bir engelli adayı olduğunu düşünerek böyle hayırlara katkı sağlamalarını tavsiye ediyorum. Yerel yönetimler de bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor. Vatandaşlarımızın bir derdi varsa derman olabilmek için ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar” dedi.

“Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadelemiz devam edecek”

Elitaş, uyuşturucu ile mücadeleye herkesin destek vermesi gerektiğini ve mücadelelerinin kökünü kazıyana kadar devam edeceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Valimiz gelirken bahsetti 5 kilogram uyuşturucu maddeden. İnsanı diri tutan, uyutmayan, uzun bir zaman uyutmama özelliği gösteren bir uyuşturucu varmış. Kimyasal bir maddeymiş. Bununla ilgili yoğun bir mücadele gerçekleştiriyorlar. İnşallah bu mücadelemizi daha da arttırarak artık uyuşturucuları yakaladık diye değil, uyuşturucunun kökünü kazıdık diyene kadar sonuna kadar mücadele edeceğimizi biraz önce valimiz sözünü verdi. Bizim de hep beraber destek olmamız lazım. Bu uyuşturucuyu üretenler evlatlarımızı bizim elimizden alıyorlar, geleceğimizi tehlikeye sürüklüyorlar, uçuruma sürüklüyorlar. Bunun için hep beraber emniyet teşkilatımıza, valiliğimize ve devlet birimlerine destek olmamız lazım. Bu bizim değil bütün insanlığın problemidir. Umuyorum ki bu moral ile mücadele önümüzdeki günlerde kökünü kazıyana kadar devam edecek.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından engelli vatandaşlara akülü araçları teslim edildi.