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- AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, çalınan hesabını kurtaramayınca yeni instagram hesabı açtı
AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, çalınan hesabını kurtaramayınca yeni instagram hesabı açtı
AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'ün Instagram hesabı geçtiğimiz günlerde çalındı. Başkan Üzüm, çalınan hesabına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Fatih Üzüm Instagram hesabım fatih_uzum38, 14 Aralık 2024 tarihinde yurtdışı kaynaklı olarak ele geçirilmiştir. Bu tarih itibariyle Instagram erişimim yoktur. Instagram ile gerekli temaslar devam etmektedir. Bilginize.' ifadelerini kullandı.
Bu olayın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Fatih Üzüm, yeni bir isimle yeniden bir Instagram hesabı açtı. Üzüm, yeni hesabına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha önce kullanmakta olduğum Instagram hesabım güvenlik sorunları nedeniyle benim kontrolüm dışına çıkmıştır. Bu nedenle yeni bir Instagram hesabı açmış bulunmaktayım. Beni bundan sonra @fatih.uzum38 kullanıcı adıyla Instagram üzerinden takip edebilirsiniz." dedi.
Başkan Üzüm'ün yeni hesabı, takipçileri tarafından hızla benimsendi ve destek mesajları yağdı. Bu olay, sosyal medya güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.