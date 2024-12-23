AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, çalınan hesabını kurtaramayınca yeni instagram hesabı açtı

Bu olayın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Fatih Üzüm, yeni bir isimle yeniden bir Instagram hesabı açtı. Üzüm, yeni hesabına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha önce kullanmakta olduğum Instagram hesabım güvenlik sorunları nedeniyle benim kontrolüm dışına çıkmıştır. Bu nedenle yeni bir Instagram hesabı açmış bulunmaktayım. Beni bundan sonra @fatih.uzum38 kullanıcı adıyla Instagram üzerinden takip edebilirsiniz." dedi.

Başkan Üzüm'ün yeni hesabı, takipçileri tarafından hızla benimsendi ve destek mesajları yağdı. Bu olay, sosyal medya güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.