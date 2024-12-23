Kayseri Şeker'de Kongre öncesi adaylar bir bir sahaya iniyor

Yahyalı Kopçu Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya Develi, Tomarza, Yeşilhisar, Boğazlıyan, Gemerek, Şarkışla ve Bünyan bölgelerinden çiftçilerin yanı sıra Ziraat Odası Başkanları da katıldı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi eski Başkanlarından Vedat Ali Özışık, toplantıya katılımı "Varolun dostlar, salonlar almadı. Bu meşale çok fitneyi çok haini yakar" sözleriyle takipçileriyle paylaştı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığı için Erkan Öztürk ve Ömer Demir’in de çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Kongre öncesi adayların sahaya inmesi, çiftçiler arasında büyük bir heyecan yarattı.