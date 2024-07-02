Milletvekili Özsoy: 'ülkemizi karıştırmak isteyen provokatörler emellerine ulaşamayacaklar'

TBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri’de Eskişehir Bağları Danişmentgazi Mahallesi’nde Suriyeli uyruklu I.A.’nın küçük yaştaki kız çocuğunu istismar etmesinin ardından yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Olayların ilk anından itibaren emniyet ve valiliğin tüm tedbirleri aldığına dikkat çeken Milletvekili Özsoy konuşmasında, “Kayseri’deki Suriyeli sığınmacılara karşı eylemler yapıldı. Suriyelileri bahane ederek ülkemizi karıştırmak isteyen provokatörler emellerine ulaşamayacaklar. Olayların çıktığı ilk dakikadan itibaren her türlü tedbiri alan ve olayların büyümemesi için her şeyi yapan emniyet güçlerimize ve özellikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e çok teşekkür ediyorum. Pazar günü gece yarısından itibaren durmadan, dinlenmeden görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum. Valimiz Gökmen Çiçek ve emniyet müdürümüze ve tüm emniyet mensuplarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizi sükûnete davet ediyorum. Provokatörlere de başaramayacaksınız, bu ülkede kardeş kavgası çıkaramayacaksınız diyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.