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Kayseri'de görev yapan sınıf öğretmeni Gezer, küresel öğretmen ödülü aldı

Kayseri'de 13 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ümit Gezer, Hindistan'da düzenlenen ve eğitimin Nobel ödülü olarak kabul edilen 2025 Global Teacher Award (Küresel Öğretmen Ödülü) ile ödüllendirildi.

Kayseri'de görev yapan sınıf öğretmeni Gezer, küresel öğretmen ödülü aldı

Kayseri'de 13 yıldır Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve Hindistan’da düzenlenen 2025 Global Teacher Award (Küresel Öğretmen Ödülü) ile ödüllendirilen Ümit Gezer Ödüle layık görülmenin gururunu yaşadığını belirtti. Gezer; ‘’Talas Durak Hava Demir İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Yapmış olduğum eğitsel çalışmalar ve üretmiş olduğum dijital içeriklerle bu ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyorum. Ülkemi gururla temsil eden 4 öğretmenden birisi olarak Global Teacher Award Küresel Ögretmen Ödülüne seçildim’’ ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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