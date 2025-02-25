AK Parti Kayseri İl Başkanlığı: 'İftiralara karşı dimdik duracağız'



AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, partilerine yönelik yapılan iddiaların asılsız olduğu hakkında açıklama yayımladı. Kayseri'den binlerce kişinin AK Parti'nin büyük kongresine katılımının, halkın iradesinin ve inancının somut bir göstergesi olduğunu belirten Kayseri İl Başkanlığı tarafından kongrenin sadece bir toplantı değil, aynı zamanda bir irade beyanı olduğu vurgulandı.

Başkanlık tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Kayseri’den binlerce kişinin büyük kongremize akın etmesi, halkın iradesinin ve inancının en somut göstergelerinden biri olmuştur. Bu durum, partimizin halkla kurduğu güçlü bağın, ideallerimize duyulan güvenin ve gelecek vizyonumuzun toplumda nasıl karşılık bulduğunun açık göstergesidir. Öncelikle, sadece bir toplantı değil; bir irade beyanı olan bu kongremize Kayseri’den giden binlerce dava arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Öte yandan son günlerde bazı basın organlarında ve siyasi açıklamalarda, AK Parti’ye yönelik asılsız iddialar da yer almaktadır. Binlerce gönüldaşımızın kışın en soğuk gününde fedakarca birlik ve beraberlik sergilemesinin ardından yüzlerce kişiyi bir araya getirmekte zorlananlardaki oluşturduğu travmayı da, bu hareketin asli taşıyıcıları üzerinden yanıltıcı beyanlarla mesaj vermeye kalkanların acziyetini de görmekteyiz. Belirtmek isteriz ki, AK Parti tüm çalışmalarında ve organizasyonlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olarak hareket etmektedir. Şehirde yürütülen tüm faaliyetler titizlik ve yasal çerçevelere uygunluk gözetilerek gerçekleştirilmektedir. Tüm harcamalar ve planlanan etkinlikler denetlemeye açık ve hesap verilebilir durumdadır. İlgili bütçeler, kanunlar çerçevesinde ve amacına uygun olarak kullanılmaktadır ve tüm süreçler, siyasi tartışmalara malzeme yapılmaması gereken hassas konulardır ve tüm adımlar yasal çerçevede atılmaktadır. Şehrimizde yaklaşık 200 bin üyesi bulunan, gençlik, kadın, 16 ilçe ve il teşkilatlanmalarıyla güçlü bir yapıda bulunan AK Parti Kayseri Teşkilatı’nın kitlesel olarak bir olaya ve kargaşaya sürüklenmek istenmesi asla kabul edilemez. Bilinmesini isteriz ki; bizler, şehrimize hizmet etmenin gururunu taşırken, onlar yalan ve iftiralarla gündem oluşturmaya çalışmaktadır. AK Parti olarak, ağzı da kalbi de kapkara zihniyete karşı dimdik duracak, her türlü tahrik ve iftiralara rağmen, kargaşa yerine siyaseti tercih etmeye devam edeceğiz. Bu ve buna benzer iftiralarla bizleri kimse kendi kirli hesaplarının içine çekmeye çalışmasın. Bu iftiraları atanlar, önce kendi geçmişlerine bakmalı ve şaibeli ilişkilerinin hesabını vermelidirler. AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak, hep birlikte, omuz omuza daha güçlü yarınlara yürümeye, şehrimize ve halkımıza hizmet etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”