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Kar Motosikleti SNX Türkiye final yarışı gerçekleştirildi

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye final yarışı gerçekleştirildi, ödüller sahiplerini buldu. Burada konuşan Türkiye Motosiklet Federasyon Başkanvekili Ogün Baysan: 'Bundan sonra Snowcross Şampiyonası Türkiye'de gelişerek ve büyüyerek devam edecek' dedi.

Kar Motosikleti SNX Türkiye final yarışı gerçekleştirildi

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye final yarışı gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda final yarışı ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve yarışmacılar katıldı. Tören sonrası konuşan Türkiye Motosiklet Federasyon Başkanvekili Ogün Baysan, "Bu sene burada 2'ncisini yaptığımız Snowcross Şampiyonası, 9 kadın 20 erkek ile 29 sporcu olarak düzenlendi. Bugün final yarışları ve ödül töreni ile sonuçlandı. Organizasyon çok güzeldi. İlimiz çok memnundu ve medya yoğun ilgi gösterdi. Federasyon olarak, 7 branşta yarışımız var. Bundan sonra bölgesel olarak 2. ayak düşünülüyor. Bundan sonra Snowcross Şampiyonası Türkiye'de gelişerek ve büyüyerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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