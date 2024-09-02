AK Parti Melikgazi'den öğrencilere sırt çantası desteği: Yetişen alıyor

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen proje ile 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere sırt çantası desteği verildi.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Oku, düşün, uygula, neticelendir. Yeni eğitim öğretim yılına destek olmak için öğrencilerimize çantalarını hediye ettik! Eğitim her çocuğun hakkı ve bu yolda onların yanındayız. Başarılarla dolu bir yıl dileğiyle” ifadelerine yer verdi.