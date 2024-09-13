Ak Partili Tural, Özer'e çıkıştı: 'Fıtratınız gereği yaptığımız her işe itiraz ediyorsunuz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı 2. oturumu gerçekleştirildi. CHP'li Özgür Özer'in açıklamalarına ilişkin kürsüde konuşan AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Tural, "Doğal afetler hakkında yapabileceğimiz bir şey yok adı üstünde doğal afet. Hava kirliliği dediniz, havayı biz kirletmiyoruz. Kömür tüketimi şehrimizde belli, doğal gaza zaten ulaştık. Tanrıyla aramıza girmeyin adı üstünde doğal afet” dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı 2. oturumu gerçekleştirdi. CHP tarafından yapılan eleştirilere ilişkin, ‘iştirakler belediyenin sosyal tarafıdır’ ifadelerini kullanan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tural, "Çok enteresan bir şekilde, siyasi ve politik durumlara girmek istemiyorum ama algıda gerçekten iyisiniz. Mültecilere yönelik konuşmanızda " Ben kimliksiz ne olduğu belli olmayan kişileri ülkemde istemiyorum'' dediniz. Demek ki stratejiyle alakalı kitabımızı düzgün okumamışsınız. Ne diyor kitapta, ''Mülteci kabul politikası ile savaş , afet ve benzeri nedenlerle ülkemize gelen ve misafir kimlikleri düzenlenen geçici yabancılar"diyor. Burada ki politikamız kimlik düzenlenen insanlar üzerinde. Öte yandan, "Stratejik planlar yönetilemiyor, 2 yılda bir revize edilebilir” dediniz. Siz ilk getirdiğimiz stratejik plana olur dedinizde, revizede mi itiraz ettik. Sizin fıtratınız gereği, bizim yaptığımız her işe itiraz ediyorsunuz. İştiraklerden bahsettiniz , iştirakler belediyenin sosyal tarafıdır. Biz bu iştirakleri kurmasak, hizmet satın alsak yine sizin bir önce ki genel başkanınız taşeron yasasıyla alakalı kıyameti kopardı çok masraf ediyorsunuz diye. Şimdi iştiraklere döndük yine çok masraf ediyorsunuz diyorsunuz, biz nasıl hizmet verelim" şeklinde konuştu.



'BİZ KCETAŞ'IN YÜZDE YÜZÜNE SAHİP DEĞİLİZ’

AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Tural, "KCETAŞ'ın hesaplarıyla alakalı Özgür Bey , 5-6 senedir her defasında iştirakleri , bilançoları ve KCETAŞ'ı gündeme getirir. Vergi mahremiyeti diye bir şey var , biz KCETAŞ'ın yüzde yüzüne sahip değiliz. Hiçbir kurum kendi başına bağımsız hareket edemez , hepsinin bir denetim mekanizması var. Öte yandan doğal afetler hakkında konuştunuz. Doğal afetler hakkında yapabileceğimiz bir şey yok adı üstünde doğal afet. Hava kirliliği dediniz, havayı biz kirletmiyoruz. Kömür tüketimi şehrimizde belli, doğal gaza zaten ulaştık. Tanrıyla aramıza girmeyin adı üstünde doğal afet" diye konuştu.