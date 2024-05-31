Akar ile Büyükkılıç, Pınarbaşı esnafıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Pınarbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Pınarbaşı ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Akar ve Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile teşkilat mensupları eşlik etti. Akar ile Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, ilçe ziyareti kapsamında esnaf ve vatandaşla kucaklaştı. Esnaf dükkânlarını tek tek ziyaret eden ve esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Akar ve Büyükkılıç, vatandaşlarla da sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi. İlçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Akar ve Büyükkılıç, bir aile anlayışı ve dayanışma içinde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Pınarbaşı ilçe sakinleri de ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Büyükkılıç; "Karslı Camii’nde eda ettiğimiz Cuma namazının ardından, güzel ilçemizin kadirşinas esnafları ve insanlarıyla bir araya gelerek hasbihal ettik. Hoş sohbetlerin ardından Cumalarını tebrik edip, dualarını aldığımız kardeşlerimize teşekkür eder, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel günlere erişmemizi dilerim” diye konuştu.