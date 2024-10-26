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'Akkışla Belediye Başkanı, yanağını duvara sürtmüş'

CHP Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'un darp edilmesine ilişkin açıklama yapan CHP Akkışla İlçe Başkanlığı, 'Darp söz konusu değil, başkanın yanağı duvara sürttü' dedi.

'Akkışla Belediye Başkanı, yanağını duvara sürtmüş'

CHP Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun’un oğlu E.D. tarafından darp edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Akkışla İlçe Başkanı Mustafa Arslan, “ Belediye Başkanımız Mustafa Dursun’un oğlu eve alkollü geliyor. Alkol etkisi ile taşkınlık çıkartıyor. Başkanımız Mustafa Dursun taşkınlık yapmaması için oğlu E.D. ’yi uyarıyor. Uyarılarına rağmen sakinleşmeyince emniyeti arıyor. O sırada oğlunu eve girdirmek isterken yanağı duvara sürtüyor. Sonrasında olay yerine gelen polislerle oğlu arasında arbede yaşanıyor. Başkanımız Mustafa Dursun darp edilmemiştir ve sağlık durumu gayet iyi “ şeklinde konuştu.

1ha

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