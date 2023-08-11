Akkışla Kadın Kooperatifi hem üretiyor hem kazanıyor

 Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kurulan Akkışla Kadın Kooperatifinde kadınlar hem maharetlerini sergiliyor hem de satış yaparak gelir elde ediyor. Akkışla Kadın Kooperatifi Başkanı Esma Özhan, Kooperatifte el işlerinden yufkaya, mantıdan erişteye, peynirden reçele kadar birçok ürünü hazırladıklarını söyledi. 

PAYLAŞ
  • 11.08.2023 11:44
  • Güncelleme: 11.08.2023 11:44
Akkışla Kadın Kooperatifi hem üretiyor hem kazanıyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in teşvikleriyle Kayseri’nin ilçelerinde kadınlar kooperatifleri kuruldu. Akkışla ilçesinde de kurulan kadın kooperatifinde kadınlar hem maharetlerini sergiliyor hem de satış yaparak gelir elde ediyor. Kooperatifte el işlerinden yufkaya, mantıdan erişteye, peynirden reçele kadar birçok ürünü hazırladıklarını söyleyen Akkışla Kadın Kooperatifi Başkanı Esma Özhan, “Burada el işleri yapıyoruz, yufka, erişte, mantı, peynir yapıyoruz, gilaburu salamura yapıyoruz, vişne çilek reçeli yapıyoruz. Önde lokantamız çalışıyor sabah 11’e kadar kahvaltımız var, 11’den sonra yemeklerimiz var, tatlılarımız ve kahve keyfimiz var. Telefonlarımız var yufkalarımızı kargoyla gönderebiliyoruz, şehir dışına da gönderiyoruz. Vatandaşlarımızdan desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan’ın kooperatife büyük destek verdiğini dile getiren Özhan, “Gurbetçilerimiz geldi, Akkışlalı vatandaşların talepleri az çünkü herkesin evi burada ama askerlerimiz, memurlarımız, çalışanlarımız geliyor. Ayhan başkanımızın bize verdiği destek çok güzel bize 5 tane dükkan verdi bu hiçbir kooperatifin eline geçmemiştir. Her yönde Ayhan başkan yanımızda ve destekçimizdir” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
AYT Türkiye 69.'su Hacılar'dan

AYT Türkiye 69.'su Hacılar'dan

Başkan Çolakbayrakdar: '50 yıllık sorunları çözerken Kocasinan'ın gelecek 50 yılını planlıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: '50 yıllık sorunları çözerken Kocasinan'ın gelecek 50 yılını planlıyoruz'

Kayseri'de tek 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Açılıyor

Kayseri'de tek 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Açılıyor

Büyükşehir belediyesi ile yaz dolu dolu geçiyor

Büyükşehir belediyesi ile yaz dolu dolu geçiyor

Galatasaray maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyareti

Galatasaray maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyareti

Milletvekili Ayşe Böhürler'in katıldığı ASEAN toplantısından sevindiren sonuç

Milletvekili Ayşe Böhürler'in katıldığı ASEAN toplantısından sevindiren sonuç

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
80 yaşındaki baba, evlat katili oldu. Ama bak niçin?

80 yaşındaki baba, evlat katili oldu. Ama bak niçin?

Yamaç Paraşütü Organizasyonuna yarışmacılardan tam not

Yamaç Paraşütü Organizasyonuna yarışmacılardan tam not

DAHA FAZLA
Başkan Demirezen ve Genel Başkan Bahçeli'den yerel seçim istişaresi

Başkan Demirezen ve Genel Başkan Bahçeli’den yerel seçim istişaresi

19 yaşındaki genç, TIR kazasında yaşamını yitirdi

19 yaşındaki genç, TIR kazasında yaşamını yitirdi

'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açılıyor

‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ açılıyor

Plaj voleybol turnuvası Erciyes'te başladı

Plaj voleybol turnuvası Erciyes'te başladı

Uz. Dr. Işık cilt kanseri uyarısı yaptı

Uz. Dr. Işık cilt kanseri uyarısı yaptı