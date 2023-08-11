Akkışla Kadın Kooperatifi hem üretiyor hem kazanıyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in teşvikleriyle Kayseri’nin ilçelerinde kadınlar kooperatifleri kuruldu. Akkışla ilçesinde de kurulan kadın kooperatifinde kadınlar hem maharetlerini sergiliyor hem de satış yaparak gelir elde ediyor. Kooperatifte el işlerinden yufkaya, mantıdan erişteye, peynirden reçele kadar birçok ürünü hazırladıklarını söyleyen Akkışla Kadın Kooperatifi Başkanı Esma Özhan, “Burada el işleri yapıyoruz, yufka, erişte, mantı, peynir yapıyoruz, gilaburu salamura yapıyoruz, vişne çilek reçeli yapıyoruz. Önde lokantamız çalışıyor sabah 11’e kadar kahvaltımız var, 11’den sonra yemeklerimiz var, tatlılarımız ve kahve keyfimiz var. Telefonlarımız var yufkalarımızı kargoyla gönderebiliyoruz, şehir dışına da gönderiyoruz. Vatandaşlarımızdan desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan’ın kooperatife büyük destek verdiğini dile getiren Özhan, “Gurbetçilerimiz geldi, Akkışlalı vatandaşların talepleri az çünkü herkesin evi burada ama askerlerimiz, memurlarımız, çalışanlarımız geliyor. Ayhan başkanımızın bize verdiği destek çok güzel bize 5 tane dükkan verdi bu hiçbir kooperatifin eline geçmemiştir. Her yönde Ayhan başkan yanımızda ve destekçimizdir” ifadelerini kullandı.