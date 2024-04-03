Akkışla önceki dönem Belediye Başkanı Ayhan Arslan'a 'oy için rüşvet' iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi Akkışla İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Akkışla önceki dönem Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı olan Ayhan Arslan’ın Ganişeyh Mahallesi’nde bir seçmenle oy karşılığı ev yaptırmaya yönelik bir iddia ortaya koydu.

Başkan Mehmet Arslan, Ayhan Arslan ile seçmen arasında “Eski evini yıkayım, yeni evin yapımı için de briketleri vereyim ancak seçimde oyunu bana vereceksin” şeklinde diyalog gerçekleştiğini, akabinde ise Ayhan Arslan’ın 93 oy ile seçimi CHP Adayı Mustafa Dursun’a kaybetmesiyle birlikte seçmene oy karşılığı vermiş olduğu briketleri geri aldırmak için kamyonla birlikte belediye işçilerini gönderdiğini iddia etti ve olayın yargıya taşındığını da ifade etti.