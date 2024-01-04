''Alçak-Aşağılık-Şerefsiz''e suç duyurusunda bulunuldu

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nce 'Şehitlere Saygı ve Büyük Gazze Yürüyüşleri'ne katılan vatandaşlara yönelik ''aşağılık, alçak, şerefsiz'' gibi hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gazeteci Fatih Altaylı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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  • 04.01.2024 13:10
  • Güncelleme: 04.01.2024 13:34
''Alçak-Aşağılık-Şerefsiz''e suç duyurusunda bulunuldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği’nce ’Şehitlere Saygı ve Büyük Gazze Yürüyüşleri’ne katılan vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gazeteci Fatih Altaylı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kayseri Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Ahmet Taş; Fatih Altaylı’nın küfürlü hakaretlerde bulunduğunu söyleyerek; "Ülkemiz, 2 aya yakındır birçok sıkıntılar yaşıyor, yaşamaya da devam edeceğe benziyor. 7 Ekim günü başlayan Gazze ve Filistin’deki İsrail soykırımında bu güne kadar 30 bine yakın insan hayatını kaybetti. Bu insanların 8 bini çocuk, 7 bin kadarı kadın, diğerleri genç erkekler, yaşlılar ve engellilerden oluşuyor. Ayrıca 60 binden fazla insan da yaralandı. Gazze’de sanki taş taş üstünde kalmadı. Biz buna yanarken yine Kuzey Irak’ta Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde PKK’nın saldırıları sonucu geçen haftalarda 12 askerimiz şehit oldu. Milletimiz haklı olarak hem terörü lanetlemek hem Gazze’deki soykırıma ’hayır’ demek için ülkemizin münferit yerlerinde mitingler düzenledi, gıyabi namazlar kıldı, ayrıca sabah namazlarında bir araya gelip dualar etti. Bu iyi niyetli, insanlardan yana, mazlumun yanında olan tavrımızı hazmedemeyen Gazeteci Fatih Altaylı; bu programlara katılan insanlarımıza küfürlü hakaretlerde bulundu. Bunun için bugün burada Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve bağlı derneklerin temsilcileri olarak Fatih Altaylı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Umuyorum bu suç duyurusu sonunda gerekli tahkikat başlar, hakkında dava açılır ve alması gereken ceza ne ise o ceza verilmiş olur" dedi.

Avukat Sena Özdemir ise Fatih Altaylı’nın yorumlarında hakaret, aşağılama, halkı kin ve nefrete yönlendirme gibi suçların işlendiğini kaydederek; "Gazeteci Fatih Altaylı’nın bir youtube kanalında yapmış olduğu konuşma üzerine burada toplanmış bulunuyoruz. Hepimizin bildiği üzere 7 Ekim’den bu yana Filistin’de yaşanan olaylar had safhaya ulaşmış durumda. Bu duruma karşılık gerek tüm dünyadaki vicdan sahibi insanlar, gerekse ülkemizde de bu d uruma tepki göstermek isteyen vatandaşlarımız çeşitli tarihlerde yürüyüşlerle, toplantılarla, mitinglerle tepki koymaya çalıştılar. Bunlardan birisi olan Ankara mitingi yapılacakken 12 şehit haberini aldık. Bu şehit haberi üzerine Filistin’e destek mitingi genişletilerek ’Şehitlerimizi anma, terörü lanetleme ve Filistin’in yanında İsrail’e karşı’ şeklinde düzenlenmiştir. Buna karşılık mitingin içeriği, mitingde yer alan sloganlar dikkate alınmadan sanki şehitler görmezden geliniyormuşçasına Fatih Altaylı’nın beyanlarıyla çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bu yorumlarda hakaret, aşağılama, halkı kin ve nefrete yönlendirme şeklinde suçlar işlenmiştir. Bu yüzden bir araya geldik, suç duyurusunu hazırladık ve altına imzamızı attık" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından grup, suç duyurusunu cumhuriyet savcılığına teslim etti.

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İHA

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