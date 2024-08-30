Ali Çamlı: Her birinin hesabını hukuk önünde soracağız

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı katıldığı televizyon kanalında, görevi devraldığı Berna Gözbaşı’nın kulübe gönderdiği temlik ve kulübün durumu hakkında açıklama yaptı.

Kayserispor için ligin Konyaspor maçı ile başlayacağını söyleyen Başkan Ali Çamlı, “Olağanüstü Genel Kurul kararı almama rağmen her gün kulüpteyim. Genel Kurul’a kadar kulübümü takımımı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Benim isteğim, başka adaylar başka insanlar çıksın onlar görev yapsın istiyorum. Nurettin Açıkalın benim davetimle yönetime girdi. Sanki Kayserispor yönetimine girdikten sonra müteahhit olmuş gibi rencide edilmeye çalışılıyor. Thiam 1 milyon 700 bin artı KDV’ye Pendikspor’a satılmıştır. Samet Koç ve Nurettin Açıkalın’ın ve şirketlerinin çeklerini alıp bankaya vererek futbolcu maaşlarını ödeme durumunda kaldık. Thiam’ın transferinden sonra alınan paranın bir kısmını alacakları nedeniyle Nurettin Açıkalın ve Samet Koç’a ödedik. Bunlar sadece kafa bulandırma, çamur atma ve iftira. Her birinin hesabını hukuk önünde soracağız. Sen kulübün Bu seneki TFF’den gelen 40 milyon TL ikinci 15 Milyon TL avansını aldın, borçlarına gönderdin. Bunun bu çeklerden ne farkı var” diye konuştu.

“DURSUN ÖZBEK’E ‘SEN NEDEN KAYSERİSPOR’A ÇEK VERİYORSUN’ DİYOR”

Başkan Ali Çamlı konuşmasının devamında, “Ben Kayserispor’un Berna Gözbaşı döneminde şahlandığını görmedim. Berna Gözbaşı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yemek yediği yerde denk geliyor. Gözbaşı, Dursun Özbek’e ‘Sen neden Kayserispor’a çek veriyorsun’ diyor. O da ben Kayserispor’a çek falan vermedim’ diyor. Dursun Özbek bana değil asbaşkanımız Nurettin Açıkalın'a konuyu anlamak için soruyor. Transfer yasağı ile uğraşıyorum, Erden Timur ile konuşuyorduk, ofisine gittim sohbet ediyorduk ‘Başkanım ben Galatasaray’ın asbaşkanıyım yardımım olamaz ama çevremizden sponsorluk bulmaya çalışalım’ dedi. Teşekkür ederim. Ailesi aslan Sarızlı. Aradan bir süre geçti beni aradı bir firma size sponsorluk yapacak gösüştürelim dedi. İstanbul’a ben Nuretin Açıkalın ve Murat Duman gittik. Sonra geldik ve ben Nurettin Açıkalın ile Murat Duman’ı dönderdim. Sponsor olmak isteyen firma 5 parça çeki bize verdi. Biz de bağış makbuzunu 1.5 Milyon Euro olarak düzenledik. Çeklerin vadisi 1 senelikti. Şirketin ekonomik sıkıntı yaşadı. Berna Gözbaşı, Galatasaray ile bizim işbirliğimiz varmış gibi anlatabilmek için sokak sokak geziyor. Galatasaray’dan, Erden Timur’dan veya bağlı olduğu şirketlerden 1 TL’lik çek, senet, nakit para gelmedi” diye konuştu.

BRN YATAK İLE SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ ÖNCE İMZALANIP SONRA İPTAL EDİLMİŞ”

Çamlı, “BRN Yatak ile Kayserispor arasında sponsorluk anlaşması yapılıyor. Kayserispor’a bunun karşılığında çek veriyor. ‘Ödüyorum’ diyor ya o çekleri yazıyor. Sonra bu çekleri kırdırıyor. Sponsorluk anlaşmasını ve faturayı iptal ediyor. Kayserispor’a para factoring şirketinden geliyor ondan sonra faturayı iptal ettiriyor. Ben gelip başkan oldum, bu olayı kucağımda buldum. Berna Gözbaşı ağlıyor. ‘2 milyon 730 Bin TL faizi var ödemezsek bana hacze gelecekler’ diyor. Şimdi bu 2 milyon 730 Bin TL’yi kendsii mi ödemiş. O parayı biz ödedik. Yedinden çekler vererek arkasını ben Kayserispor başkanı olarak imzalayarak bu olayı temizledik” ifadelerini kullandı.

“SEZON BAŞINDAN İTİBAREN 55 MİLYON TL GÖZBAŞI’NIN TEMLİĞİNE GİTTİ”

Ödedim dediği paraları kulüpten tahsil etmeye devam ediyor. Cebinden ödemiyorsun ki. Ödedim dediğim paraları kulüpten tahsil ediyorsun. Sezon başlamadan 55 Milyon TL tahsilat yaptı.

Mahkeme sonuçlandığında çıkıp kamuoyuna ben açıklayacağım. Denis Alibec’in bulunduğu dönemde ben kulüpte değildim. Ben transfer yasağını kaldırmak için Denis Alibec adına 1 Milyon 267 Bin Euro, Bertolacci için ise 2 milyon 581 Bin Euro ödedim. Denis Alicek ve Bertolacci kulübe atılmış bir kazıktır. Kayserispor’un hesaplarının incelenmesi için mahkemeye dilekçe verdim.

Dokuz buçuk milyon Euro’luk belge sunamadığımı ‘yalan’ demiş. Sadece 1 dönem için 2 Milyon 672 Bin Euro para vermiş. Emre Demir transferinin sözleşmesini görmedim. O dönem asbaşkandım. Bu sözleşmeyi de mahkemeye taşıdık. Berna Gözbaşı tehdit edildiğini söylüyor, neden açıklamıyor? Kimin tehdit ettiğini açıklayın. Burada benim olduğum sürece ne bir yönetici ne de başkan asla bir parça senet de almaz temlik de koymaz” dedi.

“ÇEKECEĞİMİZ ÇİLE VARSA KAYSERİSPOR İÇİN ÇEKMEYE DEVAM EDERİZ”

Kendisi ve Berna Gözbaşı dönemi için mahkemeye başvurduğunu belirten Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Mahkemeler bizi haksız bulursa bütün dava masraflarını ben ödeyeceğim. Yüz yüze oturalım diye görüşüldü. ‘Bankanın avukatlarıyla görüşün’ dendi. ‘Genel Kurul’da aday olsun’ dedim. Berna Gözbaşı önceki gibi sahip çıkacaksa bir düşünsün. Ben yoruldum. Burayı yönetebilecek birinin görevi devralmasını istiyorum. Aday çıkmazsa kayyuma bırakmayız. Çekeceğimiz çile varsa Kayserispor için çekmeye devam ederiz. Ama bu kulübü asla bundan önceki duruma çevirecek kimse heveslenmesin. Bizim dönemimizde nereden para geldiği kalem kalem yazmaktadır. Döneminizde giren paranın hesabını vereceksiniz” ifadelerini kullandı.