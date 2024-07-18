Ali Koç, Kayserili siyasetçileri hedef aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mali ve Seçimli Genel Kurul’da Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç ile Kayserispor Başkanı Ali Çamlı arasında gerginlik yaşandı.

Ankara’da devam eden TFF Mali ve Seçimli Genel Kurul’da söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Siyasetçilerden destek alarak transfer tahtalarını açarlar. Bu konu o kadar çığırından çıkmıştır ki mahalli seçimlerde o ilin belediye başkanı üç vaat vermiştir biri de ilin takımının tahtasını açmaktır. Soyunma odalarında prim pazarlıkları, vesaire vesaire” diye konuştu.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI, FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ’A “GÜLÜNÇ OLMAYIN”

Daha sonra söz alan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Ali Koç bey konuşurken Trabzonspor ile oynadığımız maçtan sonra bakanımızın, onursal başkanımızın verdiği primi söylüyor, ne alaka bilmiyorum. Bakan Özhaseki bizim onursal başkanımız. Bir değil bin prim verecek gücü var. Onu tüm Türkiye tanıyor. Devletin 1 kuruşunu vermez. Belediye başkanının transfer tahtası ile ilgili yaptığı açıklamayı siyaset malzemesi yaptığını söyledi. Allah aşkına gülünç duruma düşmeyin ya” yanıtını verdi.