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  • Alkollü Rus gencin trajik ölümü: Erciyes kayak pisti geçici olarak kapatıldı

Alkollü Rus gencin trajik ölümü: Erciyes kayak pisti geçici olarak kapatıldı

Kayseri'nin ünlü Erciyes Kayak Merkezi'nde, aşırı alkollü olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Rus turist T.N.T., pist dışında kayak yaparken yaşadığı talihsiz kaza sonucu hayatını kaybetti.

Alkollü Rus gencin trajik ölümü: Erciyes kayak pisti geçici olarak kapatıldı

Olay, Develi Kapı yakınlarında meydana geldi. Görgü tanıklarına göre, sarhoş olduğu belirtilen T.N.T., pist dışından kayarken dengesini kaybedip düşerek boynundan ağır şekilde yaralandı. 

Hızla hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bu trajik olayın ardından Develi Kapı’daki kayak pistleri geçici olarak kapatıldı.

Haber Merkezi

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