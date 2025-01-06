'Ulu çınarların anılarıyla şekillenen sanat: Kayseri'de anlamlı bir sergi'

Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, sanata ve kültürel mirasa verdiği desteği bir kez daha gösteriyor. Büyük Şehir Sanat Galerisi, bu özel sergi ile kent sakinlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Bu özel sergi, Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin büyük bir özveriyle hazırladığı ve geçmişin değerlerini geleceğe taşıma vizyonuyla şekillenen eserleri sanatseverlerle buluşturacak. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yer alan Büyük Şehir Sanat Galerisi, 20 resim ve 20 anıdan oluşan toplam 40 esere ev sahipliği yapacak.

Serginin en dikkat çekici yanlarından biri, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerinin de katılımıyla gerçekleşecek olması. Bu özel insanlar, kendi anılarından esinlenerek hazırladıkları resimleri ve hikayelerini ziyaretçilerle paylaşacaklar. Bu sayede katılımcılar, hem görsel hem de yazılı olarak yaşlılardan anılarını dinleme fırsatı bulacaklar.

Gençlerle yaşlılar arasında köprü kurmayı amaçlayan bu etkinlikte, yaşlılardan oluşan koro grubu da sanat müziği şarkılarından oluşan mini bir konser verecek. Bu anlamlı sergi, kuşaklar arası bağları güçlendirme ve büyüklerin sahip olduğu tecrübeleri sonraki nesillere aktarma amacı taşıyor.