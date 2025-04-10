Altınoluk'ta Yeni Bir Huzur Noktası: Şairler Parkı

Parkın tasarımı, şiirsel bir atmosfer yaratmak amacıyla gerçekleştirilecek. Yürüyüş yolları ve zemin, şairlerin izlerini yansıtacak şekilde yeniden şekillendirilecek. Melikgazi Belediyesi, mevcut parkları yenileyerek ve yeni parklar inşa ederek, hem çocukların hem de ailelerin bu açık alanları daha etkin kullanmasını planlıyor.

Toplamda 2000 alanına sahip parklar ile ilçenin yeşil alanlarına yenilikler getirilmesi hedefleniyor. Şairler Parkı’nın tamamlanmasının ardından, Kayseri'nin şairleri bu yeşil alanda buluşarak ilham dolu anlar yaşayacak. Hem doğanın tadını çıkaracaklar hem de edebiyatla iç içe bir ortamda zaman geçirecekler.

Yeni park, Melikgazi ilçesinin kültürel ve sosyal yaşamına önemli bir katma değer sunacak.