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Altunhisar'da 100 çiftçiye buzağı kulübesi dağıtıldı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Kırsal kalkınma Destekleme Programı Buzağı Kulübesi Projesi çerçevesinde 100 adet buzağı kulübesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Altunhisar'da 100 çiftçiye buzağı kulübesi dağıtıldı
Kayseri GündemEditör

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde Kırsal kalkınma Destekleme Programı Buzağı Kulübesi Projesi çerçevesinde 100 adet buzağı kulübesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Altunhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yüzde 70 hibeli Buzağı Kulübesi Projesi çerçevesinde toplam 100 adet buzağı kulübesi dağıtımı gerçekleştirildi. Altunhisar İlçe Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen kulübe dağıtımına İlçe Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İlçe Belediye Başkanı Neşet Doygun, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Bezeng ve yetiştiriciler katıldı.

Proje ile buzağıların bağışıklık sistemi gelişinceye kadar hastalıklara karşı kapalı ahır ortamından uzak tutularak buzağıya kuru, hijyenik, temiz ve sağlıklı bir barınma ortamı sağlanması ve bu vesileyle buzağı ölümlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İHA
Kayseri Gündem

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