Amatör futbol maçından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Olay saat 17.00’de Kocasinan İlçesi Erkilet Sahaları’nda meydana geldi. İlbeyspor ile Gaziosmanpaşaspor arasında oynanan U18 Birinci Amatör Küme maçı sonrası saha dışında iki takım futbolcularından bazıları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Y.Ç. (17) ile M.A.Y. (17) bıçakla yaralandı. Yaralılardan biri karnından diğeri ise bacağından bıçaklanırken durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.