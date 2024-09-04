Şaban Çopuroğlu'ndan Çanakkale Müzesi'ne takdir

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Su Medeniyetleri Galerisi ve Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesini gezdi. Talas Belediye Zabıtası’nın haftasını da kutlayan Milletvekili Çopuroğlu, “Başkanımıza bu güzel emekleri için teşekkür ediyorum. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Başkan Yalçın ile birlikte ilk önce Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı’nda bulunan Talas Belediyesi Zabıta Noktası’na geldi. Burada Başkan Yalçın tarafından zabıta yeleği giyen Milletvekili Çopuroğlu, çikolata ikram ederek, “Zor bir iş yapıyorsunuz. Allah gücünüzü artırsın, kolaylıklar versin” diyerek zabıtaların haftasını kutladı.

Milletvekili Çopuroğlu ve Başkan Yalçın daha sonra aynı alanda bulanan Su Medeniyetleri Galerisi’ni gezdi. 2 bin yıllık tarihi kaya oyma kültürünün günümüze gelen yansıması olan sarnıçtaki su galerisini inceleyen Çopuroğlu, içerisindeki suyun 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı’ndan geldiğini öğrendiğinde hayranlığını gizleyemedi.

“Herkesi görmeye davet ediyorum”

İçerisinde suya dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı bin metrekarelik alanı gezen Çopuroğlu, “İnsanların süreci anlaması için burayı gezmesi gerektiği kanaatindeyim. Tarihi atmosferin yaşatıldığı buranın her noktasına emek verilmiş. Talas’ta nerelerden kanal geçtiği, nerelerde hamam bulunduğuna kadar detaylar var. Şunu da söylemeliyim sıcak yaz günlerinde buraya girdiğinizde sanki birkaç tane klima çalışıyor gibi serin hava veriyor. Burayı görmeyenlerin çok şey kaçırdıklarını belirterek herkesi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İkilinin sonraki durağı tarihi Osmanlı Kültür Sokağı’nın girişinde eski bir taş konağın içerisine oluşturulan “Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi” oldu. Başkan Yalçın’ın özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği müzeyi inceleyen Çopuroğlu, Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin parça özel eserler ile 4 bin 700 adet Çanakkale kitabın yer aldığı müzeyi hayranlıkla gezdi.

Etkileyici Çanakkale Müzesi

Çopuroğlu, “Değerli başkanım ve kıymetli Ahmet Nedim Kilci hocama emekleri için teşekkür ediyorum. Müzeyi ziyaret eden 106 bininci kişiyiz. Bu sayı 3-5 yılda değil sadece 7 ayda oldu. Muhteşem bir rağbet var. Böyle bir ihtiyacın olduğunu başkanımız hissetmiş. Değerli hocam da kendine has üslubuyla harikulade anlatıyor. Etkilenmemek mümkün değil. Burada Türkiye’de kırılması zor bir rekor da var. İhtisas kütüphanesinde 4 bin 700’den fazla Çanakkale kitabı bulunuyor. Şehrimize gelen misafirleri ve hemşehrilerimizi burayı görmeye davet ediyorum” diye konuştu.