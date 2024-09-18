Anbar'da minibüs kurşunlandı: 1 kadın yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, minibüs şoförü yol üzerinde bulunan polis uygulama noktasına sığındı.

Anbar'da minibüs kurşunlandı: 1 kadın yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, minibüs şoförü yol üzerinde bulunan polis uygulama noktasına sığındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, içerisinde çocukların da bulunduğu 54 HL 644 plakalı minibüse bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu minibüste bulunan İ.T. (42) isimli kadın, kalçasına isabet eden mermi ile yaralandı. Minibüs sürücüsü yaklaşık 3 kilometre süren kovalamacanın ardından yol üzerinde bulunan polis uygulama noktasına sığınırken, minibüse ateş açılan otomobil ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan aracın yakalanması için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gönüllü Kuruluşlardan İsrail'in Lübnan vahşetine kınama
Gönüllü Kuruluşlardan İsrail'in Lübnan vahşetine kınama
Akar: 'Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey'
Akar: 'Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey'
Enerji Bakanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne Üstün Başarı Belgesi
Enerji Bakanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne Üstün Başarı Belgesi
Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na tam not
Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na tam not
Ahilik Etkinlikleri protokol gösterisi olmaktan çıkarılmalı
Ahilik Etkinlikleri protokol gösterisi olmaktan çıkarılmalı
Keçe fabrikasındaki yangın 17 saatte ancak söndürülebildi
Keçe fabrikasındaki yangın 17 saatte ancak söndürülebildi