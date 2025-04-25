Anneler Günü'nde Anneler İçin Özel Spor Fırsatı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 7 farklı spor tesisinde geçerli olan kampanya ile annelerin spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmayı hedefliyor. 09.00 - 12.00 saatleri arasında düzenlenen fitness ve stüdyo seansları, 3 veya 6 aylık paketler halinde yüzde 50 indirimli olarak sunuluyor.

Kampanya, 12 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek ve Fizyospor Merkezi, Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi, Sümer Spor Tesisi gibi tam donanımlı tesislerde geçerli olacak. Bu fırsat sayesinde anneler, sadece yeni kayıt oluşturarak sağlıklı bir yaşam için ilk adımlarını atma şansını elde edecek.

İlgilenenler, detaylı bilgi için sporaskayseri.com.tr adresinden kayıtlara ulaşabilir. Bu kampanya, spor alanında yeni başlangıç yapmayı düşünen annelere büyük bir fırsat sunuyor.