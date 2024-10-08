Annelerinin vadesiz hesabından faiz talep eden kardeşler, bankacıyı darp ettiler

İki kardeşin bankacıyı tehdit ve darp ettikleri gerekçesiyle açılan dava ertelendi

Kayseri’de 20 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre H.G. ile kardeşi H.G. annelerinin parasının olduğu bankaya gitti. H.G. ve kardeşi H.G., annelerinin parasının vadeli hesaba yatırıldığı gerekçesiyle faizi de talep etti. Banka görevlisi E.S.S. paranın vadesiz hesaba yatırıldığını belirtti. Sanıklar ve Banka görevlisi E.S.S. ve M.Y. arasında tartışma çıktı. Sanıklar daha sonra anneleri ile parayı polis eşliğinde çekerek ayrıldı. Banka çalışanı E.S.S. kendisine küfür edildiği ve bir gün sonra aracından indirildiği gerekçesiyle diğer banka çalışanı M.Y. kendisine küfür edildiği gerekçesiyle sanık kardeşlerden davacı oldu. Bugün görülen duruşmaya müştekiler, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



MÜŞTEKİ E.S.S., “ARACIMDAN İNDİRİLDİM SOPA İLE VURUP BALDIRIMI BIÇAKLA YARALADI”

Mahkemede söz alan müştekilerden E.S.S., “20 Temmuz tarihinde H.G. kardeşler bankaya gelerek sıra numarası aldılar. Yanında anneleri de vardı. Bu arkadaşlar annelerinin parasının faizini çekmek istediler. Yanımdaki arkadaş M.Y. hesabın vadeli hesapta olmadığını faiz alamayacaklarını söyledi. Sanıklardan biri beni işaret ederek hesabı benim açtığımı söyledi. Ben de biraz beklemesi gerektiğini söyledim. Yanıma çağırdım, kontrolümü yaptım paranın vadesiz olduğunu söyledik. O dönemde vadeli hesaba 50 Bin TL’den fazla yapılan işlemler müşteri temsilcileri tarafından yapılıyordu. Hesabın vadesiz hesapta olduğunu müşteri onayı olmadan işlem yapamayacağımızı söyledim. Müşteri talimatı dışına çıkamayacağımızı söyledim. Müşteri temsilcisine yönlendirdik. Ben operasyon bölümündeydim. Müşteri temsilcisi durumu sanıklara söyledi. Sanıkların yakını parayı siz cebinizden ödeyeceksiniz deyip durdu. Biz ana parayı ödedik. ‘Ertesi gün Genel Müdürlüğümüzle konuşalım’ yarın gelin dedik. Operasyon yetkilimiz merkezle görüştü. Ertesi gün operasyon yetkilimiz durumun ‘olumsuz’ olduğu söyledi. Gün içerisinde sanıklar gelip olay çıkardı. Küfürler ettiler. Bana ve M.Y.’ye ağır küfürler ettiler. Anneleri beni dolandırıcılıkla suçladı. Sanıklar ‘Biz bu işi böyle çözemeyeceğiz kendi imkanlarımızla çözeceğiz’ dediler. Kendilerine polis eşliğinde 60 Bin TL ödendi. Akşam bankadan çıktım. Yeni Sanayi’de bulunan bir lokanta önünde aracımın içindeydim. Bu arkadaşlar bana yaklaştı. Sanıkların birinde bıçak, diğerinde sopa vardı. Sanıklardan biri ‘bizim para ne olacak’ diye iki kere söyledi. Beni araçtan indirdiler. Sopalarla sol koluma vurdular. Diğer sanığın elindeki bıçak sol baldırıma 1 santimetre kadar girmiş. Ben ordan kaçmaya çalıştım, bağırdım. Çevredekiler geldi. Aracıma da zarar vererek olay yerinden uzaklaştılar. Şikayetçiyim” diye konuştu.



Müştekilerden M.Y., “Sanıklar ilk gün geldi. Şube müdürü nerede ayağıma gelsin dediler. Kız kardeşleri de geldi. Ben de bankodan uzaklaşmaları gerektiğini söyledim. Sanıklardan biri küfretti. Sanıklardan biri yine ağır küfürler etti, tehdit etti ‘16 davam var 17’incisi sen olacaksın’ dedi. Bana karşı darp olmadı. Şikayetçiyim” diye belirtti.



SANIK H.G. “YALAN SÖYLÜYORLAR”

Müştekilerden sonra söz alan sanık H.G.:, “Müştekiler yalan söylüyor. Kendileri küfür ettiler. Buluşma yerini kendileri söyledi. Konuştuklarının hepsi yalan” dedi. Diğeri sanık H.G. ise, “Mağdur olan biziz. Hatası olduğunu kabul etti. Kendisi ağlayarak suçunu kabul etti. M.Y. ağır sözleri kendileri etti. Araca hiç bir şekilde zarar vermedik. Sanık avukatının müştekilerden E.S.S.’ye kendisine ait silah olup olmadığına yönelik sorusuna, “Ne bir silah ne bir bıçağım yok. En son silahı askerde elime aldım” yanıtını verdi.

Tanık dinlendikten sonra duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.