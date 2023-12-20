Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Futbolun sürekli hakemler üzerinden konuşulmasını istemiyoruz

Kayserispor'un Fenerbahçe'ye 4-3'lük skorla yenildiği müsabaka sonrası Başkan Ali Çamlı, ' Kaos ortamında devam etmek istemiyoruz. Futbolun sürekli hakemler üzerinden konuşulmasını istemiyoruz. Sadece hakemleri suçlayarak bu sorun düzelmez' dedi. 

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  • 20.12.2023 22:42
  • Güncelleme: 20.12.2023 22:42
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Futbolun sürekli hakemler üzerinden konuşulmasını istemiyoruz

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup olan Kayserispor’da Başkan Ali Çamlı, müsabakanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına konuştu. 
Çamlı, "Futbolun çok ötesinde geceler ve maçlar yaşanıyor. Ancak maçtan ziyade bütün futbol kamuoyu ve Türkiye'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sahada mücadele eden futbolcular, teknik heyet, kulüp başkanları sakin olalım. Bunun ötesinde bir şey konuşmak istemiyorum. Futbol sahalarını kaos ortamına bırakmak istiyorsak, bu işi bırakalım. Yani, hakem hatada yapabilir, bizim lehimize de karşı tarafa da çalabilir. Hiçbiri bizim düşmanımız değil. Bunlar bizim Türk çocukları. Bunları biz hataları ile de güzellikleri de kabul edeceğiz. Nihayetinde biz bu ligi kendi çocuklarımız ile oynayacağız. O yüzden yenilsek de yensek de hiç önemi yok. Ama sahada biz kardeşlik ve dostluk istiyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oynadı, kazandı ve 3 puanı aldı. Belki biz kazanabilirdik. Hiç fark etmiyor. Sahadaki mücadeleden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.
“BİZ KONUŞTUKÇA HAKEMLER KÖTÜ YÖNETMEYE DEVAM EDİYOR”
Ali Çamlı açıklamasının devamında, "Biz yola devam edeceksek kardeşlik ve dostluk ortamından devam edilmesini istiyoruz. Kaos ortamında devam etmek istemiyoruz. Futbolun sürekli hakemler üzerinden konuşulmasını istemiyoruz. Sorunları sadece hakemleri suçlayarak düzeltemeyiz. Ne yapalım yurt dışından hakem getirip de maç mı yönettirelim. Bu yakışır mı? Türk insanına kesinlikle böyle bir şey istemiyoruz. Onlar da hata yapıyorlar ama hata yapıyorlar diye kötü insan mı ilan edelim asla ilan etmeyeceğiz. Biz konuştukça hakemler kötü yönetmeye devam ediyor. Rahat bırakalım. Kimse kimsenin düşmanı değil. Rahat maç yönetsinler. 2 hafta hata yapsınlar. Ne oluyor yani. Sahada savaşa çıkmıyoruz. Nihayetinde bir futbol karşılaması. Ülkemizin birliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Lütfen birbirimizi severek bakalım" şeklinde konuştu.

1ha

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