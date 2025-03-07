Antikacılar Ramazan'da Pazarda Buluşuyor

Kurulduğu günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen Antika Pazarı, Ramazan ayında da geçmişe duyulan özlemin giderildiği imkân ve ortamlar sunuyor.

Antikacılar Ramazan'da Pazarda Buluşuyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Kayseri’ye kazandırdığı ekonomiye dayalı önemli kültür-sanat etkinliklerinden birisi olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanında başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi Pazar Yeri’nde sürdürüyor.

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunan Antika Pazarında halı, kilim ve seccadelerden tespihe, saat, para ve puldan nostaljik ev eşyalarına kadar binlerce ürün satışa sunuluyor. 

Kayseri’den olduğu kadar Türkiye’nin değişik bölgelerinden antika satıcılarının da ilgi gösterdiği Antika Pazarı, şehrin en dikkat çeken sosyo-kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

 Her ayın ikinci pazar günü kurulması gelenek haline gelen Antika Pazarı, 9 Mart Pazar günü yine Talas ve Kayseri halkına farklı bir gün yaşatacak.

Haber Merkezi

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