Araca bağlayarak domuz sürükleyen sürücüye ceza uygulandı
Kayseri'de 'bir sürücü öldürdüğü domuzu aracın arakasına bağlayarak sürükledi' paylaşımı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisler sürücüye ceza işlemi uygularken şahıs hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında da adli işlem başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada "Bir sürücü öldürdüğü domuzu aracının arkasına bağlayarak sürükledi" paylaşımı üzerine harekete geçti. Sürücüye cezai işlem uygulanırken aynı zamanda “Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında gerekli adli işlem başlatıldığı duyuruldu.