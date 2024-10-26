Hatayspor - Kayserispor: 0-1

Kayserispor sezonun 10’uncu haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin stadında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Müsabakanın ikinci dakikasında daha durduğun oynayan Kayserispor Kartal Kayra’nın attığı golle öne geçti. Başka gol olmayınca sarı - kırmızılı ekip 12 maç sonra galip geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 5'nci dakikasında: Kayserispor'un sol kanattan kullandığı kornerde Hatayspor savunması topu kafayla uzaklaştırdı.

Maçın 35'nci dakikasında: Erce Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında Nazon'un son çizgiden içeri çevirdiği topu ön direkte Cardoso geriye doğru bıraktı. Penaltı noktası üzerinden Baran'ın vuruşunda uzak direğin dibine doğru giden topa Erce'yi uzandı ve topu kontrol etmeyi başardı.

Maçın 42'nci dakikasında: Kartal'ın ortasında arka direkleri Cardoso kale alanı önünde doğru pası çıkardı. Ön direkte bomboş kalan Nazon çok rahat bir pozisyonda topu kontrol edip yakın mesafeden vuruşunu yaptı, sağına uzanan Erce mutlak bir gole engel oldu.

Maçın 49'ncu dakikasında: Kayserispor'un merkezden gelişen hızlı atağında Nazon'un derinlemesine pasıyla sol kanattan içeri hareketlenen Baran son çizgiden pasını çıkardı. Ön direkteki Bourabia'nın istediği gibi dokunmadığı topu savunma uzaklaştırdı.

Maçın 58'nci dakikasında: Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında Cardoso'nun derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Gökhan Sazdağı için ofsayt bayrağı kalktı.

GOL...Maçın 77'nci dakikasında Kayserisporlu Kartal Kayra Yılmaz golü atarak skoru 1-0'a getirdi.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Mersin Stadyumu

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

HATAYSPOR: Erce Kardeşler,Kerim Alıcı,G. Kilama, F. Calvo,Cemali Sertel,L.Diack, C. Strandberg,Görkem Sağlam,Rui Pedro, R.Rivas,V. Aboubakar

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, J.Attamah, J.Jeanvier, Carole,Gökhan Sazdağı, M.Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz,Baran Gezek, Hasan Ali Kaldırım, Miguel Cardoso,D. Nazon

GOL: Dk.77 Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor)

SARI KART: Bahoken (Kayserispor)