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  • Argıncık'ta 2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü

Argıncık'ta 2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında faciadan dönüldü. Evin içinde bulunan vatandaşlar ekiplerce tahliye edildi.

Argıncık'ta 2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında faciadan dönüldü. Evin içinde bulunan vatandaşlar ekiplerce tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 6204 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Zemin katta başlayan yangın üst kata da sıçrarken haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından evin içinde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yaklaşık yarım saat sonra yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Argıncık'ta 2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü
Argıncık'ta 2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü
Argıncık'ta 2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü
Argıncık'ta 2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü
Argıncık'ta 2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü
Argıncık'ta 2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü
Argıncık'ta 2 katlı evde çıkan yangında faciadan dönüldü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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